Украина до конца недели скажет свое слово о газовых переговорах ЕС и России

Украина подготовила и до конца недели представит свою позицию по результатам газовых переговоров в двухстороннем формате между Еврокомиссией и Россией, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин после заседания правительства в среду.

«Сейчас определенные переговоры ведутся. Я думаю, до конца недели этот вопрос будет решен», - ответил он на вопрос журналистов о сроках направления официальной позиции Украины.

По словам министра, содержание официальной позиции Украины не изменилось с момента последних переговоров.

«Мы говорим о принципе take or pay (принцип «бери или плати» - УНИАН), мы говорим о денежной оплате (Россией - УНИАН) транзита, мы говорим, по сути, об очень похожих концепциях, которые были использованы в предыдущем протоколе», - сказал он.

При этом Демчишин отметил, что Украина готова взять на себя обязательства по формированию фонда оплаты газа для подтверждения своей платежеспособности.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия провела двусторонние газовые переговоры с Россией и Украиной на уровне министров энергетики для подготовки переговоров в трехстороннем формате.

Украина надеется в сентябре подписать трехсторонний протокол с Россией и Еврокомиссией о поставках природного газа в отопительный сезон 2015-2016 гг.