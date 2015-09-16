Минэнерго РФ: дополнительной "зимней" скидки на газ для Украины не будет

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что дополнительной скидки для Украины на газ на зимний период не будет, расчет цены будет по контрактной формуле.

"Мы формулу сказали, какая будет формула определения скидки", — сказал Новак журналистам в среду, отвечая на вопрос, какая будет цена на газ для Украины на зимний период, передают РИА Новости.

Отвечая на вопрос, будет ли предоставлена Украине дополнительная скидка на этот период, Новак заявил: "Нет".

По итогам двусторонних переговоров главы Минэнерго РФ Александра Новака и вице-президента ЕК по энергосоюзу с участием главы "Газпрома" Алексея Миллера, которые прошли 11 сентября в Вене, стороны согласовали ряд ключевых положений "зимнего пакета" поставок газа в Украину, в частности — предоставление скидки Киеву сразу на два квартала со стороны РФ и организацию финансирования закачки газа в украинские ПХГ со стороны ЕК.

Как сообщал УНИАН, Украина подготовила и до конца недели представит свою позицию по результатам газовых переговоров в двухстороннем формате между Еврокомиссией и Россией.