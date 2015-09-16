Виртуальный реверс газа из ЕС протестируют на газопроводе "Вояны – Ужгород"

Об этом на Комитете Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Диденко.

«В дискуссиях с Минфином принято решение о том, что мы проэкспериментируем эту операцию на трубе «Вояны – Ужгород», на которой существует цивилизованный партнер Eustream - словацкая транспортная компания, и цивилизованный, как мы считаем, партнер «Укртрансгаз» с НАК «Нафтогаз», - сказал Диденко.

Данное заявление замминистра озвучил на комитете, представляя законопроект №3074 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно создания предпосылок для новой модели рынка природного газа".

Диденко напомнил, что виртуальный реверс газа даст возможность Украине закупать газ у европейских компаний без его физического перемещения.

«Мы сегодня покупаем газ по реверсу, и речь идет о том, что мы хотим иметь возможность получать газ по виртуальному реверсу. То есть, если мы должны доставить газпромовский газ в количестве 100 единиц на западную границу, а 30 единиц этого газа идет в компанию RWE, то покупая у компании RWE эти 30 единиц газа, нам не нужно делать его физическое перемещение», - сказал чиновник.

По его словам, данным законопроектом в Таможенный кодекс вносится понятие и возможность виртуального реверса, но лишь при условии согласования с поставщиком газа.

«То есть, если мы сейчас захотим эту операцию провести с «Газпромом», а они будут против, то эта операция не подпадает (под условия виртуального реверса – УНИАН)», - сказал Диденко.

При этом он отметил, что благодаря экспериментальному виртуальному реверсу с Eustream Украина сможет получить опыт работы, который необходим для участия в дискуссиях с европейскими компаниями и Еврокомиссией по устранению посредничества «Газпрома» при транспортировке газа через украинскую ГТС.

«Проведя один сезон или несколько месяцев работы с Eustream, мы уже по договоренности с Еврокомиссией будем иметь возможность, скажем так, более жестко работать с европейскими компаниями, чтобы они более жестко работали с «Газпромом» для того, чтобы эту операцию развивать и на весь газ, который идет с востока на запад», - подытожил Диденко.

После этого глава комитета Николай Мартыненко предложил находящимся на заседании народным депутатам рекомендовать законопроект для рассмотрения в профильном комитете.

«Уважаемые коллеги, абсолютно понятная и простая норма. Предлагаю за основу и в целом рекомендовать профильному комитету» - сказал Мартыненко.

Данное предложение главы комитета депутаты поддержали.

Читайте такжеСША будут убеждать соседей Украины увеличивать реверс газа

Как сообщал УНИАН, Украина с 2013 года обсуждает с Венгрией и Словакией возможности организации так называемого виртуального реверса газа, который предполагает отбор Украиной объемов газа, которые идут от «Газпрома», и компенсацию этих объемов европейскими операторами, в том числе немецкой компанией RWE. На текущий момент проведено уже несколько раундов таких переговоров, однако пока этот вариант не предусмотрен в договорных отношениях между странами.

В конце мая 2015 года Украина и Венгрия подписали договор о газовом интерконнекторе, который ликвидирует потребность в строительстве физических мощностей по поставкам газа между странами.

Для начала работы по новому соглашению «Укртрансгазу» необходимы шиппер-коды, которые предоставляют информацию о потоках газа, их направлениях, объемах, времени, заказчиках, получателях и т. п.

На сегодняшний день «Укртрансгаз» не может полноценно сотрудничать с операторами смежных ГТС стран - членов Евросоюза из-за текущей схемы их взаимодействия с «Газпромом». Эта схема образовалась в советское время и не соответствует современному законодательству Энергетического сообщества, членом которого является Украина.

«Газпром» не предоставляет украинской стороне шиппер-коды или информацию об отдельных партиях газа, который он транспортирует по территории Украины. На газоизмерительных станциях на западной границе Украины весь объем газа передается компании Gazprom Export – дочернему предприятию «Газпрома». После этого «Газпром» передает газ соседним с Украиной операторам ГТС, раскрывая им шиппер-коды.