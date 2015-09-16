Россия уже готовится к нефти по $20 за баррель

Министерство финансов рассматривает сценарий падения цены на нефть до $20 за баррель, но этот период будет кратковременным.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" замглавы Минфина Максим Орешкин, передает ТАСС.

"Краткосрочно такой сценарий возможен, но понятно, что это не вопрос 3 лет", - сказал он. При этом Орешкин отметил, что специалисты считают этот сценарий маловероятным, и даже если он наступит, "события на нефтяном рынке будут развиваться очень быстро, и рынок сбалансируется мгновенно".

Цена нефти $50 за баррель может приниматься за базовый сценарий в ближайшие годы, считает замминистра финансов России.

Вызвать кратковременное снижение цен на нефть может тот факт, что сейчас объем добычи в мире находится на уровне выше спроса.

"В случае переполнения резервов нефти, свободных мощностей, по крайней мере, нефти в отдельных регионах, это может привести к серьезному краткосрочному снижению цен на нефть", - считает замминистра, заметив, что $20 за баррель - это тот уровень, при котором издержки будут выше уровня прибыли.

"Падение до этого уровня вызовет физическое закрытие ряда месторождений. Форсированное. И рынок начнет в таком жестком режиме приходить к новому уровню добычи, который будет соответствовать уровню спроса", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, аналитики Bloomberg прогнозируют, что падение цен на нефть до $22,50 за баррель вызовет крах российской финансовой системы.