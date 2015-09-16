"Карпатыгаз" подала иск к Украине на $3 миллиарда - Мартыненко

Об этом на заседании комитета Верховной рады по вопросам ТЭК заявил Николай Мартыненко, передает Украинская правда.

По его словам, в ходе недавней встречи ему об этом сообщил шведский CEO "Карпатыгаз".

"Я уверен, что они его выиграют", - отметил Мартыненко.

Мартыненко вспомнил об иске "Карпатыгаз" при обсуждении законопроекта, предусматривающего снижение рентных ставок для газодобывающих компаний.

По окончании заседания комитета Мартыненко не стал отвечать на уточняющие вопросы относительно иска.

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"Карпатыгаз" участвуют в договоре о совместной деятельности (ДСД) с государственной "Укргазодобычей". В прошлом году парламент увеличил размер рентных платежей для нефтегазовых компаний до70%.

Финансовый директор "Карпатыгаз" Артур Сомов в комментарии "Украинской правде" уточнил, что иск готовится, но по состоянию на 16 сентября решения о подаче еще нет.

Претензии "Карпатыгаз", по его словам, связаны с дискриминационным налогообложением в Украине.

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Компанию "Карпатыгаз" в публикациях СМИ связывают с Юрием Бойко и Дмитрием Фирташем. Также источники "Украинской правды" на нефтегазовом рынке утверждают, что неформальную долю в проекте с конца 2014 года имеет и сам Мартыненко. Это произошло, когда компанию "Укргаздобыча" возглавлял лояльный Мартыненко менеджер Юрий Костюк.

В самой компании настаивают, что ее акционером является публичная шведская компания Misen Energy АВ.