Коболев отметил конструктивный подход российской стороны в газовых переговорах

Об этом сообщает управление по связям с общественностью НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что во время встречи руководители предприятий обсудили основные параметры нового «зимнего пакета», в частности, возможный формат взаимодействия в осенне-зимнем сезоне 2015-2016 годов. По результатам встречи стороны договорились провести переговоры на следующей неделе.

«На сегодняшней встрече мы обсудили основные параметры нового трехстороннего соглашения. Отмечу конструктивный подход российской стороны. Он позволил сблизить позиции по ряду принципиальных вопросов», - сказал руководитель Нафтогаза Андрей Коболев.

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Как сообщал УНИАН, национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» планирует в сентябре подписать новый контракт с российским газовым монополистом "Газпромом" на поставки природного газа в период отопительного сезона.

В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин сообщил, что решение по организации поставок российского газа в Украину в рамках так называемого "зимнего" пакета – на период отопительного сезона 2015-2016 годов будет принято на этой или следующей неделе.