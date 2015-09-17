Цены на нефть падают после роста более чем на 5%

По состоянию на 07:55 стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,15% - до 49,88 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI - на 0,02%, до 47,19 доллара за баррель, сообщает Прайм.

"По данным управления энергетической информации Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 сентября, неожиданно сократились на 2,1 миллиона баррелей — до 455,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что показатель вырастет на 1,173 миллиона баррелей, до 459,173 миллиона баррелей", - говорится в сообщении.

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"Нефть реагирует на фундаментальные показатели. Люди действительно смотрят на показатели спроса и предложения и думают, сделает ли что-нибудь ОПЕК для поддержки цен на сырье", - цитирует агентство Блумберг главу Strategic Energy & Economic Research в Массачусетсе Майкла Линча (Michael Lynch).