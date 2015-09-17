Нефтегазовая отрасль России из-за санкций может перейти на подержанное оборудование

Минэнерго РФ впервые открыто признало реальность дефицита в России буровых и запчастей для них из-за санкций, пишет "Коммерсант".

Если нефтяники будут вести разведку по заявленным планам, им может не хватить более 20 плавучих платформ. Крупнейшие владельцы лицензий в Арктике "Роснефть" и "Газпром" на фоне кризиса согласовывают с Минприроды перенос сроков по своим шельфовым лицензиям. Но другие игроки уже готовятся к дефициту. По мнению экспертов, помочь мог бы ввоз подержанного оборудования из стран, не вводивших санкции против РФ.

Читайте такжеFocus: Почему газовая мега-сделка "Газпрома" с Китаем станет катастрофой для ПутинаВ рамках санкций со стороны США и ЕС в Россию запрещено ввозить оборудование для глубоководного бурения на шельфе (свыше 150 м) и добычи трудноизвлекаемой нефти. По данным Минэнерго, под запрет попало 68% импортируемого нефтегазовыми компаниями оборудования. В новых материалах министерства отмечается, что нехватка запчастей к буровым платформам может составить более 150 тыс. единиц в год к 2020 году. Столько же составит спрос на комплектующие к буровым платформам. В 2014 году спрос на запчасти крупнейшего поставщика оборудования для буровых комплексов NOV составлял 21 тыс. Еще в середине лета Минэнерго и ФАС, чтобы избежать дефицита, предложили правительству внести буровое оборудование и плавучие платформы в список товаров для параллельного импорта, для которого не нужно согласие владельца бренда.

В России шельфовое оборудование почти не производится. Так, доля национальных комплектующих на единственной арктической платформе "Газпром нефти" "Приразломная" не превышает 10%. Присутствие российского оборудования в геологоразведке на шельфе — менее 1%. Ликвидировать разрыв призван подконтрольный "Роснефти" судостроительный комплекс "Звезда". В начале сентября замглавы Минпромторга Андрей Дутов сообщал, что с 2016 года там планируется построить 59 судов и морской техники, в том числе и буровых платформ, на общую сумму порядка 2,5 трлн руб. Однако пока верфь даже не достроена.

В то же время сами нефтяники и газовики притормаживают освоение шельфа на фоне кризиса.

Глава Small letters Виталий Крюков отмечает, что краткосрочной мерой для покрытия дефицита могут стать закупки оборудования в Китае, которое "не очень высокого качества", зато недорогое. Но оно не подходит для Арктики и трудноизвлекаемых участков. По мнению эксперта, наладить собственное производство оборудования в РФ в сжатые сроки невозможно, прежде всего из-за проблем с финансированием. Самый реалистичный вариант, добавляет он,— ввозить подержанную технику стран, которые не вводили санкции против РФ, например, из Азии.