"Энергоатом" стал соучредителем коалиции STEM-образования

Согласно сообщению, «Энергоатом» с 2014 года является членом Центра корпоративной социальной ответственности, который выступил инициатором создания Коалиции STEM-образования в Украине (STEM – первые буквы английских слов наука, технологии, инженерия и математика). Подписание меморандума о создании Коалиции STEM-образования состоялось 16 сентября в Киеве.

В «Энергоатоме» отмечают, что целью создания коалиции STEM-образования является повышение качества технического образования в Украине.

«Первоочередными задачами коалиции являются разработка рекомендаций для Министерства образования и науки Украины по преподаванию STEM-дисциплин, организация профориентационных проектов для молодежи, обучение учителей инновационным подходам к преподаванию», - говорится в сообщении.

Коалиция также планирует создать возможности для экспериментальной и исследовательской работы в школах, проводить научно-технические конкурсы, олимпиады, квесты, хакатоны и тому подобные мероприятия.

Среди задач коалиции - создание информационных площадок (сайт, социальные сети) для популяризации STEM-образования и налаживания международного сотрудничества.

«Подписание «Энергоатомом» меморандума о создании коалиции STEM-образования позволит компании более активно участвовать в подготовке кадров для АЭС, усилит сотрудничество с профильными высшими учебными заведениями и предоставит дополнительные инструменты для популяризации атомной энергетики среди молодежи и студенчества», - подчеркнули в госкомпании.

В сообщении отмечается, что особенно важным это является в условиях, когда из-за оккупации Крыма Российской Федерацией «Энергоатом» был вынужден прекратить подготовку кадров для АЭС в Севастопольском национальном университете ядерной энергии и промышленности, усилив сеть своих профильных кафедр в технических вузах.

В то же время, по информации УНИАН, НАЭК «Энергоатом» уже полтора года не может заключить договор о совместной деятельности с Одесским политехническим институтом на подготовку специалистов для работы на АЭС. Министерство энергетики и угольной промышленности неоднократно возвращало проект договора компании, поскольку «в договоре не указана цель».

Как сообщили в пресс-службе Энергоатома, отвечая на запрос УНИАН, вся первая страница проекта документа, направленного в Минэнерго, посвящена цели предмету договора. При этом в госкомпании отметили, что среди основателей коалиции также находятся такие известные компании, как Samsung, Ericsson, «Киевстар», Syngenta, United Minerals Group и Microsoft Украина.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.