Goldman Sachs ожидает низких цен на нефть в течение 15 лет

Избыток нефти может привести к сохранению низких цен на нее в течение 15 лет, пишет Bloomberg со ссылкой на Goldman Sachs. По мнению руководителя департамента анализа сырьевых рынков в этом банке Джеффри Карри, вероятность того, что цены упадут до $20/барр., составляет менее 50%.

Аналитик Goldman Sachs пояснил, что вероятнее всего минимумы цен на нефть будут достигаться в октябре или марте, когда НПЗ будут закрываться на техобслуживание. Он подчеркнул, что долгосрочный прогноз банка по стоимости нефти сохраняется на уровне $50/барр.

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Карри добавил, что дополнительным условием достижения минимальных цен является наличие достаточных нефтяных резервов, что приведет к сокращению добычи в некоторых регионах. Несмотря на сохранение цены в $50/барр. в долгосрочном периоде, «существуют риски ее снижения с учетом того, что происходит на других сырьевых рынках и на макрорынках в целом», уточнил аналитик.

Если ФРС не поднимет учетную ставку на этой неделе, то на развивающихся рынках, вероятно, «сохранится значительная негативная неопределенность» с потенциалом воздействия на спрос на энергоносители, сказал Карри.

По словам аналитика, издержки нефтяных компаний сократились на фоне снижения цен на железную руду, медь и сталь, а также ослабления валют сырьевых стран. Карри считает, что мир переходит из «инвестиционной фазы» 30-летнего сырьевого цикла в «эксплуатационную фазу», в которой важным источником добычи будут сланцевые месторождения.

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Ранее в этом месяце Goldman Sachs понизил прогноз цен на нефть, отметив, что ее избыток на мировом рынке оказался выше, чем считалось ранее. Банк также отметил, что если в ближайшее время не сократить добычу, то цены, вероятно, упадут до $20/барр., что позволит избавиться от излишков, пишет РБК.

На лондонской электронной бирже ICE в четверг, 17 сентября, базовый сорт нефти марки Brent стоил $49,44/барр., что на 0,62% ниже цены закрытия.