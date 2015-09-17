ОПЕК: цена нефти вырастет до $80 через пять лет

Организация стран-экспортеров нефти ожидает, что средняя цена на нефть может вырасти до 80 долларов за баррель к 2020 году, сообщает Прайм со ссылкой на агентство Bloomberg.

В среднесрочной перспективе ОПЕК ожидает небольшого роста спроса на нефть из-за низких цен. В дальнейшем картель прогнозирует, что средняя цена на нефть будет расти примерно на 5 долларов ежегодно до 2020 года.

Согласно внутренним аналитическим материалам ОПЕК, попавшим в распоряжение агентства, добыча в странах, не входящих в картель, в 2017 году составит 58,2 миллиона баррелей в сутки, что на 1 миллион баррелей ниже, чем прогнозировалось ранее.

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В документе ОПЕК отмечается, что воздействие нынешних низких цен "наиболее сильно отразилось на стоимости трудноизвлекаемой нефти, которая больше реагирует на цены, чем другие сорта "черного золота".