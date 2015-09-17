Норвегия впервые в истории заработала больше на продаже газа, чем нефти

Норвегия за последние 12 месяцев в денежном выражении экспортировала больше газа, чем нефти, что наблюдается впервые в истории нефтегазовой отрасли скандинавского королевства.

Об этом сообщает норвежская деловая газета "Дагенс нэринслив", передает ТАСС.

Как пишет издание, с августа 2014 года по август 2015 доходы норвежских компаний от продажи газа за рубеж составили 232 млрд крон ($28,5 млрд), в то время как за счет экспорта нефти они получили лишь 216 млрд крон ($26,6 млрд).

Глава аналитического отдела международной консалтинговой компании Nordea Markets Тина Салтведт заявила изданию, что наблюдаемый переход произошел неожиданно быстро и объясняется преимущественно падением мировых цен на нефть.

"Это начало долгосрочного тренда, поскольку объемы поставок газа увеличиваются, а экспорт нефти находится на стабильном уровне, - считает Салтведт. - Кроме того, газ обладает большим потенциалом, чем нефть, на европейском рынке".

С ее мнением не согласен глава норвежской консалтинговой компании Rystad Energy AS Яранн Рюстад, который полагает, что газ будет доминировать в норвежском экспорте углеводородов в 2015-2016 годах, однако к 2017 его основной статьей вновь станет нефть.

"Согласно нашим оценкам, добыча газа будет оставаться на прежнем уровне, в то время как добычу нефти норвежские компании несколько увеличат", - отметил Рюстад. По его словам, Европа в ближайшее время не будет существенно увеличивать поставки газа, удовлетворяя свои энергетические потребности с помощью угля и увеличивая долю потребления энергии из возобновляемых источников. Он также полагает, что цены на газ могут оставаться низкими еще долгое время из-за сланцевой революции в США, в то время как нефтяные цены могут резко пойти вверх.

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Глава Норвежского нефтяного директората Бенте Нюланд не видит ничего удивительного в том, что Норвегия стала получать больше доходов от газа, чем от нефти.

"Это вполне объяснимо, учитывая цены на нефть и объемы поставок, - говорит она. - Наш прогноз на ближайшие 5 лет показывает увеличение добычи газа и выравнивание показателей по добыче нефти".

Крупнейшими покупателями норвежского газа являются Великобритания, Нидерланды и Германия.