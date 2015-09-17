Украина сократила потребление газа на 20%

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, потребление газа промышленностью за 8 месяцев сократилось на четверть – до 7,437 млрд кубометров, населением и бюджетными учреждениями – на 20,4%, до 8,145 млрд кубометров, предприятиями теплокоммунэнерго - на 10,9%, до 4,341 млрд кубометров.

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Как ранее сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» прогнозирует падение потребления природного газа в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 20%, до 34 млрд куб. м.

По словам главы «Укртрансгаза» Игоря Прокопива, сокращение потребления газа обусловлено отделением от энергосистемы Украины оккупированных районов Донбасса и падением промышленного производства.