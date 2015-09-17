Потребление электроэнергии в Украине снизилось на 10%

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, потребление электроэнергии в промышленности за 8 месяцев снизилось на 18,9%, до 33,6 млрд кВт/ч, населением – на 4,8%, до 24,6 млрд кВт/ч, в коммунальной сфере – на 10,1%, до 10 млрд кВт/ч, в транспорте – на 9,6%, до 4,5 млрд кВт/ч, а также в сельском хозяйстве – на 8,4%, до 2,2 млрд кВт/ч.

Также сообщается, что за январь-август производство электроэнергии в стране снизилось на 14,3% - до 104,6 млрд кВт/ч. При этом 55% от всего производства электроэнергии приходится на АЭС (за 8 месяцев 2014 года 46%), и 36% - на теплоэлектростанции (43%).

За отчетный период АЭС нарастили производство электроэнергии на 1,6% - до 57,4 млрд кВт/ч, при этом ТЭС сократили на 28,7, до 37,3 млрд кВт/ч.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2014 году сократила потребление электроэнергии по сравнению с 2013 годом на 4,8% - до 134,7 млрд кВт/ч, при этом ее производство снизилось на 6% - до 181,9 млрд кВт/ч.

Справка УНИАН. В декабре прошлого года в Украине наблюдались веерные отключения электроэнергии, которые связаны с дефицитом углей энергетических марок на складах ТЭС из-за военных действий на Донбассе, где расположено большинство шахт.