Обвал на рынке нефти продолжился на фоне итогов заседания Федрезерва США

На мировых торгах в пятницу, 18 сентября, цены на нефть снижаются на фоне итогов заседания Федеральной резервной системы США, передает Bloomberg.

Так, стоимость Brent уже опустилась на 0,49% - до 48,82 доллара за баррель, WTI - на 0,77%, до 46,54 доллара за баррель.

Читайте такжеGoldman Sachs ожидает низких цен на нефть в течение 15 летФРС США 17 сентября по итогам двухдневного заседания приняла решение сохранить базовую ставку на рекордно низком уровне 0–0,25% годовых на опасениях по поводу глобального экономического кризиса и низкого уровня инфляции в стране. Между тем, ФРС не исключила возможность провести первое за семь лет повышение ставки еще до конца текущего года.

Ставка ФРС держится на уровне 0-0,25% с декабря 2008 года. При этом повышение ставки в последний раз было сделано 29 июня 2006 года. На протяжении 2007-2008 годов Федрезерв постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки в декабре 2008 года.