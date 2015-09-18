Украина сможет подготовиться к отопительному сезону – Демчишин

Украина планомерно проводит все необходимые мероприятия по подготовке к отопительному сезону, а отставание в пополнении запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года является незначительным.

Об этом заявил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Мы не рассчитываем на теплую зиму... Мы понимаем, что имеющиеся средства и запасы на данный момент являются достаточными для того, чтобы пройти этот отопительный сезон без проблем», - сказал Демчишин.

При этом он сообщил, что текущие запасы газа в украинских хранилищах составляют 15,1 млрд куб. м, и отметил, что нынешний уровень запасов незначительно отстает от того, который был в этот же период прошлого года.

По словам Демчишина, нормальному прохождению отопительного сезона также будет способствовать снижения потребления газа в промышленности и населением. Он отметил, что потребление газа в стране за январь-август сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте такжеУкраина хочет закачать в хранилища 16 миллиардов кубометров газа к началу отопительного сезона

В то же время чиновник подчеркнул, что уровень недоплат за потребленный природный газ составляет 18%, преимущественно из-за накопления долгов предприятиями теплокоммунэнерго.