Коболев назвал убыток "Нафтогаза" по итогам года – 6 миллиардов гривень

13:17, 18 сентября 2015
Энергетика
1157

По итогам прошлого года убыток всех компаний НАК составил 88 млрд грн

Фото УНИАН

 Общий убыток государственного энергохолдинга НАК «Нафтогаз Украины» по итогам 2015 года составит порядка 6 млрд грн, сообщил, выступая в Верховной Раде, глава наблюдательного совета «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Какой убыток будет у компании «Нафтогаз Украины» от обеспечения газом населения в текущем году? В минимальном объеме, при расчете, что на потребности населения пойдет 12,8 млрд кубометров газа собственной добычи, при пересчете цены на самом оптимистическом уровне 250 долл. за тысячу кубометров совокупный убыток «Нафтогаза» в 2015 году составит 6 млрд грн, – сказал Коболев. – То есть 6 млрд грн «Нафтогаз» будет компенсировать из других источников для удержания той цены газа для населения, которая заложена постановлением НКРЭКУ. А на секундочку, без НДС средневзвешенная цена, по которой «Нафтогаз» продает газ населению, если учитывать и население, и ТКЭ, составляет немногим более 3 тыс. грн». 

При этом глава «Нафтогаза» сообщил, что по итогам прошлого года, согласно проведенному финансовому аудиту, убыток всех компаний НАК составил 88 млрд грн. «Основная причина убытка – завышенная стоимость импортного газа, который «Нафтогаз» был вынужден импортировать из России», – пояснил Коболев.

Он также подчеркнул, что в парламенте нередко манипулируют цифрами цены топлива, его стоимости для населения и контрактными ценами. «Поэтому, когда мы говорим о себестоимости газа, который мы поставляем для населения, надо смотреть на газ собственной добычи и импортный газ. И его реальная цена была снижена благодаря переговорам и усилиям правительства и Минэнергоугля», – сказал Коболев. 

Читайте также"Нафтогаз" хочет в сентябре подписать с "Газпромом" "зимний" контракт на поставку газа

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» по результатам 1-го квартала текущего года сократил чистый убыток по сравнению с первым кварталом 2014 года на 20% - до 21,9 млрд грн. Основными факторами, обусловившими такой финансовый результат, стали курсовые колебания, потери в зоне АТО и долги населения. Согласно отчету НАК, компания получила 18,7 млрд грн чистого убытка от курсовой разницы, 1,4 млрд грн – в результате потерь, связанных с несанкционированным отбором газа в зоне АТО, а также 10,5 млрд грн – от реализации природного газа населению.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter