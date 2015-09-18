Коболев назвал убыток "Нафтогаза" по итогам года – 6 миллиардов гривень

Общий убыток государственного энергохолдинга НАК «Нафтогаз Украины» по итогам 2015 года составит порядка 6 млрд грн, сообщил, выступая в Верховной Раде, глава наблюдательного совета «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Какой убыток будет у компании «Нафтогаз Украины» от обеспечения газом населения в текущем году? В минимальном объеме, при расчете, что на потребности населения пойдет 12,8 млрд кубометров газа собственной добычи, при пересчете цены на самом оптимистическом уровне 250 долл. за тысячу кубометров совокупный убыток «Нафтогаза» в 2015 году составит 6 млрд грн, – сказал Коболев. – То есть 6 млрд грн «Нафтогаз» будет компенсировать из других источников для удержания той цены газа для населения, которая заложена постановлением НКРЭКУ. А на секундочку, без НДС средневзвешенная цена, по которой «Нафтогаз» продает газ населению, если учитывать и население, и ТКЭ, составляет немногим более 3 тыс. грн».

При этом глава «Нафтогаза» сообщил, что по итогам прошлого года, согласно проведенному финансовому аудиту, убыток всех компаний НАК составил 88 млрд грн. «Основная причина убытка – завышенная стоимость импортного газа, который «Нафтогаз» был вынужден импортировать из России», – пояснил Коболев.

Он также подчеркнул, что в парламенте нередко манипулируют цифрами цены топлива, его стоимости для населения и контрактными ценами. «Поэтому, когда мы говорим о себестоимости газа, который мы поставляем для населения, надо смотреть на газ собственной добычи и импортный газ. И его реальная цена была снижена благодаря переговорам и усилиям правительства и Минэнергоугля», – сказал Коболев.

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Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» по результатам 1-го квартала текущего года сократил чистый убыток по сравнению с первым кварталом 2014 года на 20% - до 21,9 млрд грн. Основными факторами, обусловившими такой финансовый результат, стали курсовые колебания, потери в зоне АТО и долги населения. Согласно отчету НАК, компания получила 18,7 млрд грн чистого убытка от курсовой разницы, 1,4 млрд грн – в результате потерь, связанных с несанкционированным отбором газа в зоне АТО, а также 10,5 млрд грн – от реализации природного газа населению.