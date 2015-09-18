Демчишин заявляет, что не видит оснований для снижения тарифов на газ

Демчишин не исключает уменьшения тарифов на газ в будущем / Фото: УНИАН

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины пока не видит основания для пересмотра тарифов на природный газ для нужд населения, но не исключает такого пересмотра в будущем при условии сокращения объемов импорта газа и снижения его цены.

Об этом заявил министр энергетики Владимир Демчишин в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Большинство из вас видели отчет "большой четверки" (четырех крупнейших аудиторских компаний – УНИАН) по тарифам, методологию расчета и проведение расчетов. Они все-таки говорят, что расчеты проведены правильно. На самом деле ответ один – на данный момент оснований для пересмотра тарифов нет", – сказал Демчишин после выступления депутатов, которые предлагали снизить стоимость газа для населения.

По словам министра, из-за неэффективного использования газа предприятиями теплокоммунэнерго и населением для отопления дешевого украинского топлива не хватает, поэтому приходится импортировать его по рыночным ценам.

Как отметил Демчишин, действующие тарифы на газ на уровне 7,2 тысячи гривень за тысячу кубометров – это усредненная цена украинского и российского газа.

По его словам, снижение тарифов возможно при условии увеличения добычи газа в стране или снижения стоимости импортного газа.

"8 миллиардов кубометров газа для нужд населения мы сегодня покупаем у россиян. Мы платим им по 280 долларов/кубометр по цене контракта. По 240 долларов мы, к сожалению, пока не покупаем. Если цена будет дальше падать и нам удастся провести переговоры, которые мы уже начали, и убедить "Газпром", что рыночная цена не 270-280 долларов, а все-таки ниже 230 долларов, тогда действительно будет возможность о чем-то говорить", – добавил министр.

При этом сообщил, что пересмотр тарифов на газ в Украине возможен после прохождения отопительного сезона. "По результатам отопительного сезона, я убежден, можно делать перерасчеты", – подытожил Демчишин.

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Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ, в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 гривень за тысячу кубометров топлива при потреблении до 200 кубометров газа. В период межсезонья – с 1 мая по 30 сентября – стоимость природного газа составит 7 188 гривень за тысячу кубометров независимо от объемов потребления.

Кроме того, с 1 апреля был повышен тариф на теплоснабжение для населения – на 72%, до 537,2 гривни за Гкал. Также НКРЭКУ с 1 апреля 2015 года повысила тарифы на электроэнергию для населения в среднем на 19%.

По словам главы Минэнергоугля, повышение тарифов на газ и теплоснабжение полностью удовлетворяет предварительные требования ключевого кредитора экономики Украины – Международный валютный фонд.