Яценюк о целях России: хочет лишить Украину $2 миллиардов от транзита газа

Строительство газопровода «Северный поток-2», финансируемого правительством Российской Федерации, ставит целью лишить Украину своего транзитного потенциала и доходов от прямого транзита газа из России в Европу в объеме порядка 2 млрд долл. в год, сказал в ходе выступления в Верховной Раде премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Если Россия построит «Северный поток - 2», это значит, что Россия добьется своей цели и лишит Украину доходов по транспортировке газа в Европу. Общий объем доходов по транзиту - 2 млрд долл. в год. И это не по-партнерски, когда Россия с западными компаниями хочет отключить самый безопасный, дешевый, прямой газовый поток на ЕС и лишить Украину 2 млрд долл.», - сказал Яценюк.

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Он напомнил, что проект строительства обсуждался в ходе встречи правительственных делегаций Украины и Словакии в Братиславе в начале сентября. «Словакия тоже сделала такое же заявление. Потому что «Северный поток - 2» и Словакию лишает 800 млн долл. доходов. И потому я надеюсь на четкую позицию Европейской комиссии и стран ЕС по недопущению плана лишить Украину транзитного потенциала и доходов в миллиарды долларов», - сказал Яценюк.