Минэнерго РФ назвало цену нефти, при которой добыча в России начнет падать

Первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер не исключил падения добычи нефти в России при снижении цен до 40 долларов за баррель и ниже, передает РИА "Новости".

"Если цена (на нефть — ред.) будет падать до сорока долларов и меньше, то, скорее всего, у нас будет падение нефтедобычи", — сказал Текслер.

Читайте такжеGoldman Sachs ожидает низких цен на нефть в течение 15 летОн также отметил, что при нынешних ценах на нефть объем добычи нефти в РФ будет сохранен, а если цена снизится и до 20 долларов за баррель, то продержится недолго. Хотя, по мнению Текслера, такое падение маловероятно. "Может быть все. Цена в 20 долларов за баррель не продержится долго… Возможно все, но на долгосрочную перспективу это маловероятно", — сказал он.

Планируется, что по итогам 2015 года в России будет добыто около 526 миллионов тонн нефти против около 527 миллионов тонн в 2014 году. Проект Энергостратегии РФ до 2035 года предполагает, что страна будет держать "полку" добычи в 525 миллионов тонн нефти до 2035 года.