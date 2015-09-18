Яценюк напомнил "Газпрому" о $16 миллиардах долга

Правительство Украины будет последовательно и планомерно отстаивать интересы Украины в газовом споре с российским газовым монополистом "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде, сказал в ходе выступления в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Мы обеспечили подачу исков против Российской Федерации в Стокгольмский арбитражный суд. Украина требует от "Газпрома" возвращения 16 миллиардов долларов США убытков, которые Украина переплатила по цене на газ и недополучила в качестве доходов от транзита, – сказал Яценюк. – Россия обратилась с иском против Украины на основании тех же газовых контрактов и потребовала 27 миллиардов долларов по так называемому пункту "бери или плати". Мы считаем требования РФ безосновательными и будем бороться за то, чтобы отстоять украинские национальные интересы".

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Как сообщал УНИАН, в июне 2014 года компания "Нафтогаз Украины" подала иск к российскому газовому монополисту "Газпром" в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма. Кроме пересмотра цены на российское топливо, которая резко возросла со второго квартала 2014 года более чем на треть - до 485 долларов за тысячу кубометров, в исковом заявлении "Нафтогаза" содержится требование к "Газпрому" вернуть 6 миллиардов долларов, которые украинская компания переплатила с 2010 года. В мае 2015 года российский газовый монополист "Газпром" потребовал от НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже возврата 23,837 миллиарда долларов за недобор Украиной контрактных объемов газа с 2012 года, а также за недоплату, по мнению российской компании, за поставки "голубого топлива" в 2014 году.

Как ожидается газовый спор в Арбитражном суде войдет в свою активную фазу в апреле 2016 года.