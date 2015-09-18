Яценюк о подготовке к отопительному сезону: "рассматриваем самые пессимистические сценарии"

Кабинет министров Украины, прогнозируя показатели необходимых запасов топлива для прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов, исходит из пессимистических прогнозов погодных условий, а также вероятных проблем с поставками угля на украинские теплоэлектростанции, и потому закладывает необходимый объем запаса газа в подземных хранилищах на уровне не менее 19 млрд кубометров.

Об этом в ходе выступления парламенте заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

На текущий момент запасы газа составляют порядка 15 млрд кубометров.

«Нам сейчас трудно оценить объем потребления. Помнится, три месяца назад в зале Верховной Рады кто-то обещал стоимость российского газа на уровне 150 долл. Но эти прогнозы не оправдались. Только по контракту цена около 300 долл. сейчас, - сказал Яценюк. – И если кто-то сейчас в стране возьмет на себя ответственность и спрогнозирует, что зима у нас будет (пройдет при средней температуре - УНИАН) «минус 5 градусов», то поднимите руку. Мы прогнозируем, что зима будет «минус 20». И ответственность правительства – обеспечить людей теплом. А если зима «минус 20», то наш целевой показатель газа в хранилищах – на уровне 19 млрд кубометров. Мы не имеем права оставить страну без тепла».

Яценюк подчеркнул, что рассматривает самые пессимистические сценарии развития ситуации. «И в этом сценарии есть отсутствие угля. Вы прекрасно знаете то, что мы потеряли 65% всех наших шахт. Вы знаете о том, что на неконтролируемых территориях находятся шахты, добывающие уголь марки А и Т, и именно поэтому дефицит угля и сознательные действия России по блокированию поставок угля также влияют на наш энергобаланс», - сказал Яценюк.

Он напомнил, что если угля не будет, то Украина будет вынуждена подключать газо-мазутные блоки. «Если мы включаем газо-мазутные блоки, это дополнительное потребление газа», - отметил глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, в конце августа министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин отмечал, что Украина до начала отопительного сезона, то есть до середины октября, может закачать в подземные хранилища порядка 17 млрд кубометров газа без учета российского газа, который пока не закупается. В то же время, в НАК «Нафтогаз Украины» подчеркивали, что для стабильного прохождения зимы Украине надо не менее 19 млрд кубометров топлива в хранилищах.