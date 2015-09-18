Нефть WTI подешевела более чем на 3%

По состоянию на 15:39 стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent опускалась на 1,35% - до 48,42 доллара за баррель, на легкую нефть марки WTI - на 3,01%, до 45,49 доллара за баррель, сообщает Прайм.

"Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам очередного заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых с декабря 2008 года. Возникшая неопределенность по срокам повышения ставки в США способствует волатильности на всех мировых сырьевых рынках, в том числе и нефтяном", - говорится в сообщении.

"События на рынке нефти по-прежнему характеризуются высоким уровнем волатильности. Практически невозможно определить какую-либо четкую тенденцию в настоящее время, хотя, на наш взгляд, "бычьи" факторы, скорее всего, будут преобладать в среднесрочной перспективе", - цитирует издание The Wall Street Journal слова аналитиков Commerzbank.

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Как сообщал УНИАН, ФРС США 17 сентября по итогам двухдневного заседания приняла решение сохранить базовую ставку на рекордно низком уровне 0–0,25% годовых на опасениях по поводу глобального экономического кризиса и низкого уровня инфляции в стране. Между тем, ФРС не исключила возможность провести первое за семь лет повышение ставки еще до конца текущего года.

Ставка ФРС держится на уровне 0-0,25% с декабря 2008 года. При этом повышение ставки в последний раз было сделано 29 июня 2006 года. На протяжении 2007-2008 годов Федрезерв постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки в декабре 2008 года.