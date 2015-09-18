Украина с начала года сократила добычу угля вдвое

Украина в январе-августе 2015 года из-за военных действий на Донбассе сократила добычу угля по сравнению с январем-августом 2014 года в два раза, или на 49,7%, до 17,7 миллиона тонн, сообщает Государственная служба статистики.

По данным ведомства, добыча угля в августе 2015 года составила 2,3 миллиона тонн. По сравнению с августом 2014 года добыча выросла на 3,2%, по сравнению с июлем 2015 года - на 1,4%.

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Справка УНИАН. Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть шахт с углем марки "А".

Около 50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и "зеленая" энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.