Иран начал переговоры с нефтяными компаниями Total, Eni и Saipem

Иран приступил к предварительным переговорам с европейскими нефтяными компаниями Total, Eni и Saipem об их участии в разработках месторождений в Персидском заливе, сообщает Прайм со ссылкой на заявление исполнительного директора Иранской морской нефтяной компании Саида Хафези (Saeed Hafezi).

"По словам Хафези, Тегеран представит шесть месторождений, в разработке которых смогут принять участие иностранные инвесторы, на церемонии представления новой модели нефтяных контрактов", - говорится в сообщении.

Хафези отметил, что Иран планирует обсудить с ОАЭ добычу газа на месторождении Салман и уже ведет переговоры с норвежско-австрийской компанией об освоении нефтяного месторождения Эсфандияр. Он также добавил, что ИРИ не проводила переговоров с американскими компаниями.

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Как сообщал УНИАН, 14 июля было подписано ядерное соглашение между Ираном и группой из шести ведущих стран мира. Среди важнейших достижений соглашения можно назвать уменьшение количества центрифуг для обогащения урана в течение следующих 10 лет с 19 тысяч до 6 тысяч.

Кроме того, использоваться должны только старые, менее мощные центрифуги. Верхний предел обогащения урана должен составлять 3,67 процента. Для создания ядерной бомбы необходимо обогащение до 90 процентов. В то же время запас уже имеющегося обогащенного урана в течение 15 лет должен сократиться с почти 12 тонн до 300 килограммов.