СМИ: правительство России не исключает возможности падения цены нефти до $30

Об этом рассказали РБК два высокопоставленных правительственных чиновника.

Сообщается, что на том же совещании назывались и другие оценки: по версии министра экономики РФ Алексея Улюкаева, негативный сценарий — не ниже $40 за баррель нефти, а по версии представителя Центробанка — $35 за баррель.

В тот же день Центробанк опубликовал официальный прогноз, где говорится, что "рисковый сценарий — сохранение среднегодового уровня цены на нефть ниже за баррель в 2016–2018 годах". Представитель ведомства объяснил на совещании, что Центробанк рассчитал стресс-тест исходя из $35, но не стал называть цифру, чтобы "не пугать народ".

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Премьер РФ Медведев согласился с необходимостью делать стрессовый сценарий исходя из расчета $35–40 за баррель нефти. Причем на совещании говорили, что данный вариант имеет все шансы сбыться. Напомним, в сентябре 2014 года в Минэкономразвития России предложили ориентироваться в 2015 году на негативный сценарий — $91 за баррель и курс доллара 40 руб. В середине 2015 года этот сценарий из стрессового превратился в фантастический.

Сообщается, что базовый сценарий, исходя из которого нужно считать бюджет, у двух основных министерств тоже различается: Минэкономразвития считает, что в 2016 году среднегодовая цена нефти будет $50 за баррель, Минфин — что $45 за баррель.

На совещании у премьер-министра министр Силуанов назвал два приоритета бюджетной политики, говорит собеседник РБК: это сохранение к концу 2018 года в резервном фонде не менее 2 трлн руб. и сокращение бюджетного дефицита на 1 п.п. ВВП в год. В 2016 году дефицит должен составить 2,8–2,9%, расходы в реальном выражении — сохраниться на уровне 2015 года и составить 15,2 трлн руб.

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Ранее УНИАН сообщал, что первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер не исключил падения добычи нефти в России при снижении цен до 40 долларов за баррель и ниже. Он также отметил, что при нынешних ценах на нефть объем добычи нефти в РФ будет сохранен, а если цена снизится и до 20 долларов за баррель, то продержится недолго.