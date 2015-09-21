В Госдуме России решили расширить перечень изымаемого у других стран имущества

В Госдуме России предложат правительству расширить сферу действия законопроекта, позволяющего арестовывать и изымать имущество иностранных государств на территории России: будет учитываться и имущество на континентальном шельфе, передает РБК.

Читайте такжеНефтегазовая отрасль России из-за санкций может перейти на подержанное оборудованиеЗаконопроект правительства, позволяющий арестовывать и изымать имущество иностранных государств в России по решениям российских судов, в данной версии не затрагивает имущество этих государств на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ, следует из проекта заключения комитета Госдумы по собственности. Инициативу о юрисдикционном иммунитете иностранных государств и их имущества в России комитет планирует рассмотреть во вторник, 22 сентября, подтвердил РБК председатель комитета, депутат-коммунист Сергей Гаврилов.

На шельфе используются стационарные или передвижные платформы, комплексы подводного бурения, говорит Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности. Эксперт не считает, что принятие законопроекта спровоцирует панику у нерезидентов: документ подготовлен в ответ на арест счетов и попытки изъять российскую собственность за рубежом.