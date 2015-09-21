Рынок нефти начал неделю незначительным ростом на фоне статданных из США

На мировых торгах в понедельник, 21 сентября, цены на нефть растут на фоне статданных из США, передает Reuters.

Так, с начала торгов фьючерсы на Brent подорожали на $0,48 - до $47,95 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,47, до $45,15.

Читайте такжеРоссия уже готовится к нефти по $20 за баррельПо данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих буровых установок в США снизилось на прошлой неделе третью неделю подряд,

"Судя по числу буровых установок, добыча в США может снизиться на 255.000 баррелей в сутки со второго по четвертый квартал 2015 года", - говорится в отчете Goldman Sachs.

Аналитики предупреждают о долгосрочном влиянии низких цен на рынок, потому что производители сокращают инвестиции, что отразится на добыче в будущем.

"Инвестиции в новые традиционные проекты и нетрадиционную добычу в Северной Америке в размере $1,5 триллиона невыгодны при цене нефти $50 за баррель", - говорится в отчете аналитической фирмы Wood Mackenzie.