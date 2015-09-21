Запасы газа в украинских хранилищах за неделю выросли до 15,2 миллиарда кубометров

Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 12 по 19 сентября увеличились на 1,9%, или на 284 млн кубометров, до 15,248 млрд кубометров.

Об этом говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

По информации пресс-службы, 19 сентября объем закачки газа в ПХГ составил 38,4 млн куб. м.

Читайте такжеЯценюк напомнил "Газпрому" о $16 миллиардах долгаКак сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины, прогнозируя показатели необходимых запасов топлива для прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов, исходит из пессимистических прогнозов погодных условий, а также вероятных проблем с поставками угля на украинские теплоэлектростанции, и потому закладывает необходимый объем запаса газа в подземных хранилищах на уровне не менее 19 млрд кубометров.

В конце августа министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин отмечал, что Украина до начала отопительного сезона, то есть до середины октября, может закачать в подземные хранилища порядка 17 млрд кубометров газа без учета российского газа, который пока не закупается.

В то же время, в НАК «Нафтогаз Украины» подчеркивали, что для стабильного прохождения зимы Украине надо не менее 19 млрд кубометров топлива в хранилищах.

Справка УНИАН. 1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ. При этом страна рассчитывает в октябре получить средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, который необходим для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.

«Нафтогаз» рассчитывает к концу сентября подписать «зимний пакет» на поставку природного газа с компанией «Газпром», добившись при этом рыночной цены на российский газ.