Дешевая нефть ставит под угрозу реализацию проектов на $1,5 триллиона

Новые проекты в нефтяной отрасли с возможными инвестициями на 1,5 триллиона долларов могут оказаться нежизнеспособными с ценами на "черное золото" на уровне 50 долларов за баррель, подсчитали аналитики Wood Mackenzie Ltd, сообщает Прайм.

"Предлагаемые проекты, включая сланцевые в Северной Америке, сейчас выглядят нецелесообразными, или можно сказать, нерентабельными, при цене 50 долларов за баррель. Таким образом, эти инвестиции находятся под угрозой", - считает руководитель службы исследований добычи Wood Mackenzie Джеймс Вебб (James Webb), чье мнение приводит агентство Bloomberg.

Падение цен на нефть почти на 50% за последний год вынудило многие мировые нефтяные компании сократить расходы и отложить реализацию новых проектов.

"В сентябре Goldman Sachs Group Inc. ухудшил свой прогноз по ценам на нефть. Прогноз средней стоимости нефти марки Brent на 2015 год понижен до 53,7 доллара за баррель с ожидавшихся в мае 58,2 доллара за баррель. Прогноз цены для Brent на 2016 год ухудшен аналитиками до 49,5 доллара за баррель с 62 долларов за баррель", - говориться в сообщении.

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При этом банк не исключает, что сохранение избыточного предложения на мировом нефтяном рынке может привести к падению цен на нефть в среднесрочной перспективе до уровня в 20 долларов за баррель.