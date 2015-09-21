Маловодье рек может оставить гидроэлектростанции зимой без резерва мощностей

Объединенная энергосистема Украины в зимний период 2015-2016 годов может остаться без мобильного и аварийного резервов мощностей гидроэлектростанций из-за рекордно низкого притока вод в реках Днепр и Днестр.

Об этом говорится в сообщении Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

В госкомпании сообщили, что, по данным Укргидрометеоцентра (УГМЦ), в I-II декадах сентября сохраняется низкая водность реки Днепр. Приток воды в Киевское водохранилище по состоянию на 21 сентября составляет 200 куб. м/с, тогда как в 2010 году в этот же день приток воды был выше более чем в три раза и составлял 657 куб. м/с.

В сообщении отмечается, что в связи с этим, Киевское водохранилище работает минимальными сбросовыми затратами 200-250 куб. м/с (санитарно-гигиенический пропуск), Каховское - не менее 300 куб. м/с (санитарно-гигиенический пропуск для надлежащего состояния экосистемы устьевого участка Днепра).

"Суточная выработка днепровского каскада ГЭС составляет 6,5-10 млн кВт/ч, что является самым низким за всю историю каскада", - подчеркивают в "Укрэнерго".

Общий объем свободных емкостей днепровских водохранилищ самый высокий за последние пять лет и составляет 5 км кубических.

Также сообщается, что, по данным УГМЦ, в сентябре приток воды Днестра составляет 40-70 куб. м/с (норма сентября 190 куб. м/с), что является самым низким показателем за весь период эксплуатации водохранилища с 1985 года.

По информации компании, Днестровское водохранилище также работает минимальными сбросовыми затратами 100-110 куб. м/с (санитарно-гигиенический пропуск для обеспечения водопотребителей на ниже расположенных участках Днестра). При таких условиях в сентябре водохранилище сработало на 57 см (снижение уровня воды), что является самым низким на эту дату показателем и близким к уровню предпаводкового срабатывания.

"При таких условиях, при отсутствии осадков в бассейнах рек, формирующих приток к Киевскому, Каневскому и Днестровскому водохранилищам, соблюдение минимальных санитарных пропусков из основных водохранилищ приведет к дальнейшему сверхплановому срабатыванию каскада", - отметили в "Укрэнерго".

Согласно сообщению, при таком режиме работы к формированию первых льдов на реках Киевское водохранилище будет сработано до уровня мертвого объема (101,5 м), Кременчугское до отметки 78 м. В связи с этим, свободная емкость Днепровского каскада на начало зимы составит около 8 км куб., что обычно соответствует объему на конец февраля - начало марта. Кроме того, Днестровское водохранилище будет сработано на 3-3,5 м, до отметки 112 м, что ниже предпаводкового показателя на конец зимы, который составляет 114,7 м.

"В результате этого, Объединенная энергосистема Украины на зимний период 2015 - 2016 года останется без мобильного и аварийного резерва мощности на гидроэлектростанциях", - резюмировали в "Укрэнерго".

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Как сообщал УНИАН, гидроэлектростанции в январе-августе 2015 года сократили объем производства электроэнергии на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5 млрд кВт-ч.

Справка УНИАН. Гидроэлектростанции, как и теплоэлектростанции, покрывают резкий скачек потребления электроэнергии в утренние и вечерние часы. В свою очередь, атомные станции являются основой работы энергосистемы, вырабатывая равное количество электроэнергии независимо от времени суток.