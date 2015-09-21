"Укртатнафта" решила увеличить загрузку мощностей на 1 тысячу тонн в сутки до 6,5 тысяч тонн

Компания "Укртатнафта", владеющая единственным работающим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием – Кременчугским НПЗ, решила с сегодняшнего дня увеличить загрузку своих мощностей на 1 тысячу тонн в сутки – до 6,5 тысяч тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя правления предприятия Алексей Плакасов.

Он также заявил, что возможно с 1 октября Кременчугский НПЗ увеличит переработку нефти еще на 2-2,5 тысячи тонн, таким образом доведя ее до 7,5-8 тысяч тонн в сутки.

"И сырье, и желание, и возможности у нас есть. В октябре мы планируем переработать 220-240 тысяч тонн в месяц, если не будут мешать чиновники из "Нафтогаза" и "Укртранснафты" - заявил Плакасов.

Он связывает увеличение объемов переработки с закупкой у европейских компаний казахской нефти сорта CPC Blend и доставку ее танкерами в Одессу, а оттуда железнодорожным транспортом в Кременчуг.

Плакасов также сообщил, что "Укртатнафта" планирует закупать ежемесячно по 2 танкера нефти сорта CPC Blend с казахских месторождений.

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Как сообщал УНИАН, ранее работники "Укртатнафты" неоднократно пикетировали филиал "Укртранснафты" в Кременчуге, требуя уволить руководителей госпредприятия "Укртранснафты" Романа Сидорака, а также исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Пасишника, считая их действия нарушающими стабильную работу единственного действующего в Украине НПЗ.

Скандалы вокруг "Укртранснафты" начались в середине марта 2015 года, когда "Нафтогаз Украины", контролирующий 100% акций "Укртранснафты", неожиданно решил отстранить Александра Лазорко от исполнения обязанностей председателя правления компании и назначил на его место бывшего сотрудника СБУ в Луганской области Юрия Мирошника. Спустя месяц руководителем "Укртранснафты" стал Роман Сидорак.

Ранее участники рынка заявляли, что за скандалом вокруг государственной компании "Укртранснафта" стоит группа компаний "Континиум", сейчас подконтрольная партнерам умершего депутата Игоря Еремеева.

До назначения исполняющим обязанности исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Пасишник работал топ-менеджером "Континиума" и был помощником народного депутата Еремеева.

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Справка УНИАН. "Укртатнафта" была создана в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 миллиона тонн переработки нефти в год.

"Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тысяч кубометров.

Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тысячи кВт.