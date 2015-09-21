Total продает 10% в месторождении нефтяных песков Канады

Французская нефтегазовая компания Total на фоне низких цен на нефть решила сократить свою долю в проекте по разработке нефтяных песков канадского месторождения Fort Hills, подписав соглашение о продаже 10-процентной доли своему партнеру и оператору проекта - Suncor Energy, общая сумма сделки составляет приблизительно 230 миллионов долларов, сообщает Прайм.

"В результате полного сравнительного анализа глобального портфеля активов в контексте снижения цен на нефть Total решила сократить свое участие в проектах по разработки канадских нефтяных песков. После приостановки проекта Joslyn в начале 2015 года, продажа миноритарной доли сократит капитальные затраты по проекту Fort Hills на более чем 700 миллионов канадских долларов (около 530 миллионов долларов) с настоящего момента до конца 2017 года. Это поможет нам реализовать цели по сокращению капитальных вложений по всему миру", - сказал президент Total по разведке и добыче Арно Брейак.

После закрытия сделки, которое ожидается в четвертом квартале, Total будет владеть 29,2% акций в проекте Fort Hills, Suncor Energy - 50,8% (оператор) и Teck Resources - 20%.

Расположенное в провинции Альберта месторождение Fort Hills имеет проектную мощность 180 тысяч баррелей в день. Запуск проекта ожидается до конца 2017 года.

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Total работает в Канаде с 1999 года. Помимо Fort Hills, компания владеет 50% акций в проекте Surmont. Вторая фаза этого проекта была запущена в сентябре 2015 года. Общая мощность двух фаз, как ожидается, достигнет 150 тысячи баррелей нефти в день.