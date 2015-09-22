"Газпром" из-за риска новых санкций хочет перевести часть экспортных расчетов на рубли

"Газпром" собирается в новых экспортных контрактах обеспечить возможность перевода части расчетов в рубли, пишет "Коммерсант".

По мнению источников издания, монополия, в первую очередь, хочет продемонстрировать прогресс в этом вопросе на президентской комиссии по ТЭКу, а также иметь страховку на случай введения очередных санкций. Перевод расчетов за экспорт российских нефти и газа в рубли активно обсуждается последние полтора года, но, как отмечают собеседники издания, реальное продвижение пока невелико.

Читайте такжеВ России прогнозируют рекордное падение цены на экспортный газВ "Газпроме" отказались от комментариев. По данным "Коммерсанта", речь идет только о том, чтобы контракты на всякий случай предусматривали такую опцию. Минимальная доля рублевых расчетов будет не более 10%.

Идея о том, что российские энергоносители должны продаваться на экспорт за рубли, стала активно обсуждаться после введения западных санкций в 2014 году, поскольку США потенциально способны парализовать долларовые расчеты за российские товары. Однако все основные российские нефтегазовые экспортеры, официально заявляя о готовности, как минимум, изучить вопрос, неофициально признавали, что переход на рубли невозможен. "Это было бы правильно, и мы должны к этому стремиться, но вопрос в том, что это непростая история",— признавал в августе 2014 года Владимир Путин. Только "Газпром нефть" год назад начала продавать поставляемую танкерами нефть с Новопортовского месторождения за рубли, но объемы невелики и покупатель неизвестен. "Газпром" заявлял, что по западному маршруту в Китай также обсуждается оплата за газ в рублях или юанях. Но, по словам источников "Ъ", речь идет об опции, базовой валютой для расчетов должен стать доллар.

Источник "Ъ", близкий к "Газпрому", считает, что монополия после введения санкций США против Южно-Киринского месторождения хочет "подстраховаться". "Прямые финансовые санкции США против "Газпрома" крайне маловероятны, но почему бы не иметь запасной вариант на этот случай",— говорит он.