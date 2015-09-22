Цены на нефть обвалились после значительного роста накануне
Эксперты полагают, что стоимость топлива продолжит снижаться.
На мировых торгах во вторник, 22 сентября, цены на нефть снижаются на фоне фиксации прибыли после 4-процентного повышения в понедельник, передает Reuters.
Так, с начала торгов Brent подешевела на $0,47, до $48,45 за баррель, а WTI - на $0,58, до $46,10. В понедельник американский эталон подорожал почти на 5 процентов на фоне снижения буровой активности в США.
Читайте такжеGoldman Sachs ожидает низких цен на нефть в течение 15 летВо вторник на Нью-Йоркской товарной бирже завершатся торги октябрьскими контрактами на WTI и их место займут ноябрьские контракты.
Рынок нефти, вероятно, почти достиг дна, о чем говорит закрытие коротких позиций WTI хедж-фондами на прошлой неделе. Это означает, что фонды не уверены в дальнейшем падении цен.
Тем не менее, многие банки полагают, что цены продолжат снижаться. В частности, банки Goldman Sachs и ANZ снизили прогнозы цен на 2015-2016 годы, учитывая значительный избыток нефти в мире.