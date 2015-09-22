Цены на нефть обвалились после значительного роста накануне

На мировых торгах во вторник, 22 сентября, цены на нефть снижаются на фоне фиксации прибыли после 4-процентного повышения в понедельник, передает Reuters.

Так, с начала торгов Brent подешевела на $0,47, до $48,45 за баррель, а WTI - на $0,58, до $46,10. В понедельник американский эталон подорожал почти на 5 процентов на фоне снижения буровой активности в США.

Читайте такжеGoldman Sachs ожидает низких цен на нефть в течение 15 летВо вторник на Нью-Йоркской товарной бирже завершатся торги октябрьскими контрактами на WTI и их место займут ноябрьские контракты.

Рынок нефти, вероятно, почти достиг дна, о чем говорит закрытие коротких позиций WTI хедж-фондами на прошлой неделе. Это означает, что фонды не уверены в дальнейшем падении цен.

Тем не менее, многие банки полагают, что цены продолжат снижаться. В частности, банки Goldman Sachs и ANZ снизили прогнозы цен на 2015-2016 годы, учитывая значительный избыток нефти в мире.