Украина планирует подписать газовое соглашение с Россией 25 сентября - Демчишин

Украина рассчитывает в пятницу, 25 сентября, подписать газовое соглашение с Россией на поставку природного газа в период отопительного сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

Читайте такжеГончар: "Нафтогаз" может получить директиву из Администрации президента – уступить "Газпрому" "Позиция уже сформирована, я думаю, что встреча состоится в пятницу, в ходе которой будет подписан протокол", - сказал министр, уточнив, что встреча состоится в Бельгии.

При этом он не раскрыл деталей предварительно достигнутых договоренностей в ходе газовых переговоров.

"Я думаю, что рассказывать пока что преждевременно, нужно сначала подписать", - сказал министр.

При этом позже Демчишин прокомментировал журналистам информацию Еврокомиссии о том, что дата подписания соглашения окончательно еще не подтверждена.

"Она (Еврокомиссия – УНИАН) пока что не подтверждает (дату переговоров – УНИАН), потому что окончательная дата не определена", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» рассчитывает к концу сентября подписать «зимний пакет» на поставку природного газа с компанией «Газпром», добившись при этом рыночной цены на российский газ.

Кабинет министров Украины, прогнозируя показатели необходимых запасов топлива для прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов, исходит из пессимистических прогнозов погодных условий, а также вероятных проблем с поставками угля на украинские теплоэлектростанции, и потому закладывает необходимый объем запаса газа в подземных хранилищах на уровне не менее 19 млрд кубометров.

На текущий момент запасы газа составляют порядка 15,2 млрд кубометров.

В конце августа Демчишин отмечал, что Украина до начала отопительного сезона, то есть до середины октября, может закачать в подземные хранилища порядка 17 млрд кубометров газа без учета российского газа, который пока не закупается.

Справка УНИАН. 1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ. При этом страна рассчитывает в октябре получить средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, который необходим для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.