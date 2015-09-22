Южноафриканский уголь прибудет в Украину в ноябре

Госкомпания "Центрэнерго", испытывающая острый дефицит антрацитового угля из-за военных действий на Донбассе, договорилась со швейцарской компанией "Меркури" о поставках угля из ЮАР двумя кораблями грузоподъемностью по 160 тысяч тонн.

Об этом сообщил на круглом столе исполняющий обязанности генерального директора "Центрэнерго" Олег Коземко.

"В пятницу (18 сентября – УНИАН) нами был передан договор на подписание в "Меркури" для поставок угольной продукции из Южно-Африканской Республики на два корабля. Это два корабля по 160 тысяч тонн, которые должны идти один за другим, начиная с ноября месяца. Сегодня мы ожидаем этот договор подписанным для того, чтобы отрабатывать технические вопросы относительно договора", - сказал он.

Также Коземко отметил, что "Центрэнерго" всегда пользовалось услугами железнодорожного транспорта для доставки угля, поэтому при работе с портами компания может столкнуться с проблемами в логистике.

"Сегодня, работая с портами, "Центрэнерго" встретилось с многими новыми проблемами (относительно логистики – УНИАН), но для нас эти проблемы решаемые", - добавил он.

По словам руководителя компании, "Центрэнерго" объявило тендер по перевалке угля, доставляемого из ЮАР, но заявок еще не поступило.

Коземко также сообщил, что стоимость 1 тонны угля из ЮАР будет составлять до 65 долларов.

"По тем контрактам угля из ЮАР, которые мы заключили, цены составляют до 65 долларов за тонну при 5 500 килокалорий. В Российской Федерации (стоимость 1 тонны угля составляет – УНИАН) до 67 долларов при 6 000 килокалорий", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, "Центрэнерго" вела переговоры со швейцарской компанией "Меркури" об импорте антрацитных марок угля из Южно-Африканской Республики и Российской Федерации.

Министр энергетики Украины Владимир Демчишин ранее сообщал, что первые партии южноафриканского угля по контрактам, заключенным украинскими субъектами тепло- и энергогенерации, поступят в страну в конце сентября.

В начале июля 2015 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству энергетики и угольной промышленности немедленно начать заключение контрактов на импорт дефицитного антрацитового угля, поставки которого в необходимых объемах возможны из России, ЮАР и оккупированных территорий Донбасса.

Справка УНИАН. Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположена большая часть шахт.

Около 50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и "зеленая" энергетика.

Украина в 2014 году импортировала каменного угля и антрацита на общую сумму 1,773 миллиарда долларов.