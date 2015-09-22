Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ достигли 2 миллионов тонн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

"На сегодня запасы угля составляют 2 миллиона тонн, это с ТЭЦ, а без учета ТЭЦ – 1,7 миллиона тонн", – сказал Демчишин.

При этом он отметил, что в настоящее время идет активное наращивание запасов угля на ТЭС и ТЭЦ.

"За последние 4 дня мы дополнительно положили 100 тысяч тонн", – добавил министр.

Также Демчишин сообщил, что первые поставки угля из Южно-Африканской Республики запланированы не раньше октября, тогда как общий объем импорта этого топлива в страну до конца года может составить 500 тысяч тонн.

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"Я уверен, что к началу отопительного сезона мы выйдем на комфортный уровень запасов угля", – подчеркнул глава Минэнерго.