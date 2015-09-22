"Нафтогаз" хочет одолжить у госбанков $500 миллионов на закупку российского газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ведет переговоры с государственными банками о привлечении 500 млн долл. кредита на закупку природного газа у российской компании «Газпром».

Об этом журналистам на энергетическом форуме заявил директор по развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Нафтогаз» уверен в том, что он сможет получить 500 млн долл. на покупку российского газа в случае подписания трехстороннего протокола», - сказал он.

По словам Витренко, компания привлечет указанные средства в государственных банках только после подписания соглашения с «Газпром» о поставках газа. При этом он уточнил, что эти деньги могут быть предоставлены государственными «Ощадбанком», «Укргазбанком», а также «Укрэксимбанком».

Как сообщал УНИАН, по словам главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, Украина рассчитывает 25 сентября подписать соглашение с Россией на поставку природного газа в период отопительного сезона. При этом министр отметил, что указанная дата окончательно не подтверждена сторонами переговоров.

В ходе переговоров «Нафтогаз» рассчитывает добиться рыночной цены на российский газ.

Кабинет министров Украины, прогнозируя показатели необходимых запасов топлива для прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов, исходит из пессимистических прогнозов погодных условий, а также вероятных проблем с поставками угля на украинские теплоэлектростанции, и потому закладывает необходимый объем запаса газа в подземных хранилищах на уровне не менее 19 млрд кубометров.

На текущий момент запасы газа составляют порядка 15,2 млрд кубометров.

В конце августа Демчишин отмечал, что Украина до начала отопительного сезона, то есть до середины октября, может закачать в подземные хранилища порядка 17 млрд кубометров газа без учета российского газа, который пока не закупается.

Справка УНИАН. 1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ. При этом страна рассчитывает в октябре получить средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, который необходим для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.