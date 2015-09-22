МВД перекрыло канал поставки более 200 тысяч тонн угля из оккупированного Донбасса

Сотрудники Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины перекрыли канал противоправных поставок угля с временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте противодействия преступности в сфере экономики МВД.

«Так, с начала 2015 года существовала хорошо налаженная схема, когда уголь в объеме 210 тысяч тонн, добытый на временно неподконтрольной правительству территории Донецкой области, железнодорожным транспортом ввозился на контролируемую территорию Украины, где в дальнейшем происходила замена сопроводительных документов на груз», - отмечается в сообщении.

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Как подчеркнули в МВД, следствием установлена полная схема противоправной деятельности «дельцов», которые, используя фиктивные документы и подставные фирмы, в том числе с двойной регистрацией, совершили хищение и легализацию государственных средств энергогенерирующих предприятий Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Вчера, 21 сентября, сотрудниками Департамента ППСЭ совместно с Главным следственным управлением МВД Украины были проведены санкционированные обыски в офисных и жилых помещениях должностных лиц. Во время обысков изъята документация, подтверждающая противоправную деятельность, наличные денежные средства в сумме 66,5 тыс. долл., 4,5 тыс. евро, 20 тыс. грн, наложен арест на счета 16 субъектов предпринимательской деятельности, задействованных в преступной схеме. Наложен арест на 24,2 тыс. тонн угля, подчеркивается в сообщении.

Ранее по данному факту ГСУ МВД Украины открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.