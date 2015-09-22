Путину не хватает денег в бюджете: решил повысить налоги для нефтяников

Планируемый дефицит не должен превышать 3,5% ВВП - это основной ориентир. Для этого, попросил Путин, надо уделить особое внимание эффективности расходов, улучшению администрирования и повышению собираемости налогов, пишут «Ведомости».

Путин напомнил, что "мы приняли решение не увеличивать налоговую нагрузку на бизнес". Но повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников это не касается. "Вместе с тем прошу правительство рассмотреть направление части девальвационной прибыли компаний в бюджет", - попросил президент. Конечно, действовать здесь нужно аккуратно, предупредил он.

На совещании присутствовал гендиректор "Роснефти" Игорь Сечин, который отказался комментировать, какой эффект это решение будет иметь для компаний. "Не всегда для решения таких вопросов нужна публичность", - пошутил он.

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Минфин РФ предложил сбалансировать бюджет, повысив налоги на отрасль: либо повысить НДПИ, скорректировав формулу, либо не снижать пошлины в 2016 г. (в рамках маневра предусмотрено снижение пошлин и повышение НДПИ в 2016-2018 гг.). Первая мера принесет в бюджет около 600 млрд руб. в 2016 г., вторая - около 150 млрд руб., по оценкам Минфина. Первая мера очень суровая - изъятие приведет к падению добычи компаний на несколько десятков миллионов тонн; скорее всего, будет поддержано снижение пошлин, говорил "Ведомостям" высокопоставленный чиновник.

Если будет принят вариант с повышением НДПИ, Минфин заберет более половины девальвационной прибыли компаний, оценивал нефтегазовый центр EY. Новость обвалила вчера капитализацию нефтяных компаний.