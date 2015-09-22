США хотят снизить зависимость украинских АЭС от поставок российского топлива
Посол США в Украине Джеффри Пайет рассчитывает, что американско-японская компания Westinghouse будет увеличивать поставки ядерного топлива в Украину, чтобы снизить зависимость украинских атомных станций от поставок российского топлива.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пейет сообщил на XIII Международном форуме «Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее».
«Мы надеемся, что Westinghouse сможет увеличить те объемы, которые они предлагают Украине», - сказал Пайет.
При этом он подчеркнул, что увеличение поставок топлива Westinghouse в Украину не подразумевает вытеснения российских поставщиков с украинского рынка.
Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украина планирует в 2016 году приобрести у Westinghouse более трети топлива для АЭС, тогда как в текущем году почти все топливо поставлялось из России.
В марте текущего года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле ЮУАЭС подключила данный блок к энергосети страны.
В 2016 году Запорожская атомная электростанция планирует загрузить первую партию топлива Westinghouse на 5-й энергоблок.
Справка УНИАН. Сотрудничество государственного предприятия НАЭК «Энергоатом» с Westinghouse было начато в рамках межправительственного соглашения между США и Украиной от 2000 года по квалификации ядерного топлива для Украины и продолжено в рамках коммерческого контракта, подписанного в 2008 году. «Энергоатом» развивает сотрудничество с Westinghouse с целью диверсификации поставок ядерного топлива для украинских АЭС.