США хотят снизить зависимость украинских АЭС от поставок российского топлива

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пейет сообщил на XIII Международном форуме «Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее».

«Мы надеемся, что Westinghouse сможет увеличить те объемы, которые они предлагают Украине», - сказал Пайет.

При этом он подчеркнул, что увеличение поставок топлива Westinghouse в Украину не подразумевает вытеснения российских поставщиков с украинского рынка.

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украина планирует в 2016 году приобрести у Westinghouse более трети топлива для АЭС, тогда как в текущем году почти все топливо поставлялось из России.

В марте текущего года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле ЮУАЭС подключила данный блок к энергосети страны.

В 2016 году Запорожская атомная электростанция планирует загрузить первую партию топлива Westinghouse на 5-й энергоблок.

Справка УНИАН. Сотрудничество государственного предприятия НАЭК «Энергоатом» с Westinghouse было начато в рамках межправительственного соглашения между США и Украиной от 2000 года по квалификации ядерного топлива для Украины и продолжено в рамках коммерческого контракта, подписанного в 2008 году. «Энергоатом» развивает сотрудничество с Westinghouse с целью диверсификации поставок ядерного топлива для украинских АЭС.