Чубаров рассказал, когда может начаться энергетическая блокада Крыма

Об этом в эфире 5 канала заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Мы не исключаем, что на других этапах акции главным будет прекращение поставок электроэнергии, но я всегда говорю, что мне кажется, это будет в октябре", - сказал он.

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Также, по его словам, на КПП Каланчак и Чаплинка в Херсонской области сохраняются большие очереди грузовиков, хотя около 40 автомобилей из двух очередей вчера, 21 сентября, развернулись и уехали в другие города материковой Украины. "Мы убеждаем водителей, хотя они понимают причины этой общественной блокады Крыма, но у них есть работодатели, теперь они ожидают от них команд", - сказал глава Меджлиса.

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Комментируя имеющуюся информацию о том, что "Укрзализныця" не прекратила поставки грузов в оккупированный Крым, Чубаров сказал, что он "не ставит эту информацию под сомнение, но не может, к сожалению, ее подтвердить".

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Как сообщал УНИАН, блокада поставок товаров в оккупированный Крым началась 20 сентября по инициативе крымскотатарской общины, затем к акции присоединились бойцы "Правого сектора". Въезд на полуостров закрыт только для грузовиков, легковые авто и пешеходы попадают в Крым беспрепятственно.

Проверка мобильными группами правоохранителей грузовиков, которые стоят в очередях на КПП на административной границе с Крымом, привела к тому, что многие водители разворачиваются и уезжают в направлении материка.