США обвинили французскую Total в манипуляциях на рынке газа

Федеральная комиссия по регулированию энергетического рынка США выдвинула обвинения против французской нефтяной компании Total SA.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление американского регулятора.

Комиссия утверждает, что в период с 2009 по 2012 год отделение Total SA в Хьюстоне осуществляло убыточные закупки газа по крайней мере 38 раз, чтобы заработать на других операциях, что существенно повлияло на рынок.

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Комиссия не уточнила, какую выгоду французская компания извлекла из этих операций и не назвала размер штрафа, которого намерена добиваться. В свою очередь Total отрицает обвинения, заявляя, что полностью сотрудничает с американским регулятором, передает Slon.ru.

Total является одним из самых крупных нефтедобытчиков в мире. Объем добычи в 2014 году составил 2,5 млн баррелей в сутки.