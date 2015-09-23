Нефть дешевеет на слабой статистике из Китая

Цены на нефть снижаются в среду на фоне слабых макроэкономических данных из Китая; при этом пессимизм сдерживают недельные данные по запасам сырья Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов, пишет Прайм.

По состоянию на утро стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,2% - до 48,81 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,27% - до 46,25 доллара.

В среду стало известно, что, по предварительным данным, индекс деловой активности PMI в промышленном секторе экономики Китая в сентябре показал минимум за последние 6,5 лет, составив 47 пунктов против 47,3 пункта месяцем ранее. При этом аналитики ожидали повышения показателя до 47,5 пункта.

В то же время ограничить снижение цен на нефть помогают данные API, согласно которым запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 3,7 миллиона баррелей. Теперь рынок ждет аналогичных данных Минэнерго США, которые будут опубликованы в среду. По прогнозам аналитиков, снижение показателя составило всего 533 тысячи баррелей.

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"На рынке нефти, как и на рынках других сырьевых товаров, наблюдается переизбыток предложения. Многие считают, что излишек, который никому не нужен, составляет 2,5 миллиона баррелей в день", - приводит агентство Рейтер мнение трейдера на рынке нефти.