Россия зашла в тупик с импортозамещением оборудования для нефтегазовой отрасли

Россия опоздала с импортозамещением оборудования для работы на шельфе, нужна интеграция со странами, имеющими опыт в этой сфере, заявил вице-премьер Александр Хлопонин, пишут "Ведомости".

По его мнению, стран с таким опытом, не вводивших санкций против России, много. Между тем, даже те страны, которые не ввели санкции, боятся ссориться с США.

Читайте такжеАналитики Moody’s заявили о провале импортозамещения в РоссииПроблема импортозамещения оборудования для работы на шельфе возникла в прошлом году, когда США и ЕС запретили поставки технологий для работы на арктическом шельфе и на глубине свыше 150 м. В тот момент «Роснефть» и ExxonMobil как раз открыли месторождение «Победа» в Карском море, пробурив скважину «Университетская-1». ExxonMobil пришлось приостановить участие в проекте, бурение разведочных скважин было отложено. Затем США распространили санкции и на Южно-Киринское месторождение «Газпрома» (проект «Сахалин-3»), газ с которого участники проекта «Сахалин-2» планировали поставлять на третью очередь завода СПГ. Технологии для Южно-Киринского могут поставить всего четыре компании, три из которых американские: это FMC Technologys, Cameron, GE, а также норвежская Acker Solutions.

План импортозамещения в нефтегазовой отрасли Минпромторг подготовил в начале года (приказ подписан 31 марта), но результатов, о которых можно реально рассказать, пока нет, признает профильный чиновник одного из министерств. Быстрых результатов в импортозамещении оборудования для шельфа ждать и не стоит – по данным Минэнерго, локализация этих технологий находится в самом конце цепочки приоритетов. Минпромторг планирует снизить долю оборудования для шельфовых проектов до 60–70% к 2020 г.

Стратегическими партнерами по локализации называют Южную Корею, которая строит буровые суда и платформы, а также Китай. Но о договоренностях с Южной Кореей пока не объявлялось, а у Китая технологии похуже, на уровне 1970-х гг., однако выбора у России сейчас нет.