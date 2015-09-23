Кабмину предложили уволить руководителя Зоны отчуждения Антипова
Кабинету министров предложено уволить руководителя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Юрия Антипова за выявленные злоупотребления.
Вместо него назначить временного управляющего Зоной отчуждения сроком на один месяц, а затем провести прозрачный кадровый конкурс на должность главы ведомства. С таким предложением выступил премьер-министр Арсений Яценюк во время выездного заседания правительства в Полтаве.
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"После получения официального обращения Европейского банка реконструкции и развития я предлагаю Кабинету министров уволить руководителя Чернобыльской зоны отчуждения в связи с тем, что за последние несколько месяцев после моего визита на Чернобыльскую станцию (АЭС - УНИАН), после нескольких поручений, вместо того, чтобы там навести порядок, там навели такой «порядок»", - рассказал Арсений Яценюк. - Например, компанию, которая кормила французских работников в течение нескольких лет, заменили. Им просто запретили работу. Пришло письмо от компании "Рога и копыта", у которой французов якобы будут кормить лучше. Другое: ряд компаний, у которых были лицензии на проектные и строительные работы, получили письма за подписью руководителя Зоны о том, что их лицензии отозваны и их услуги больше не нужны, дескать, есть более достойные люди, готовые провести работы за деньги иностранных кредиторов".
Арсений Яценюк также сообщил, что вчера, 22 сентября, прошла встреча и.о. министра экологии с руководителем ЧАЭС, с руководителем Зоны отчуждения, с министром внутренних дел. "Я прошу, чтобы министерство начало расследование, и если есть факты (злоупотреблений - УНИАН) – начало уголовное производство. А пока на месяц назначить исполняющего обязанности (руководителя Зоны отчуждения - УНИАН)", - сказал Арсений Яценюк.