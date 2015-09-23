Кабмину предложили уволить руководителя Зоны отчуждения Антипова

Вместо него назначить временного управляющего Зоной отчуждения сроком на один месяц, а затем провести прозрачный кадровый конкурс на должность главы ведомства. С таким предложением выступил премьер-министр Арсений Яценюк во время выездного заседания правительства в Полтаве.

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"После получения официального обращения Европейского банка реконструкции и развития я предлагаю Кабинету министров уволить руководителя Чернобыльской зоны отчуждения в связи с тем, что за последние несколько месяцев после моего визита на Чернобыльскую станцию (АЭС - УНИАН), после нескольких поручений, вместо того, чтобы там навести порядок, там навели такой «порядок»", - рассказал Арсений Яценюк. - Например, компанию, которая кормила французских работников в течение нескольких лет, заменили. Им просто запретили работу. Пришло письмо от компании "Рога и копыта", у которой французов якобы будут кормить лучше. Другое: ряд компаний, у которых были лицензии на проектные и строительные работы, получили письма за подписью руководителя Зоны о том, что их лицензии отозваны и их услуги больше не нужны, дескать, есть более достойные люди, готовые провести работы за деньги иностранных кредиторов".

Арсений Яценюк также сообщил, что вчера, 22 сентября, прошла встреча и.о. министра экологии с руководителем ЧАЭС, с руководителем Зоны отчуждения, с министром внутренних дел. "Я прошу, чтобы министерство начало расследование, и если есть факты (злоупотреблений - УНИАН) – начало уголовное производство. А пока на месяц назначить исполняющего обязанности (руководителя Зоны отчуждения - УНИАН)", - сказал Арсений Яценюк.