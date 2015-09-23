Российские нефтяники предложили повысить налоги газовикам

Нефтяники предлагают свой план спасения российской экономики - повысить налоги на добычу газа, сообщают Ведомости со ссылкой на чиновников финансово-экономического блока.

Президент "Роснефти" Игорь Сечин отказался комментировать, как повышение налогов повлияет на компанию: "Не всегда для решения таких вопросов нужна публичность".

Нефтяники, напоминает один из чиновников, всегда говорят, что нужно увеличить изъятия налогов у газовиков. В 2014 году Сечин жаловался первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову, что у "Роснефти" налоговая нагрузка в 2013 году составила 58,4% выручки, у "Газпрома" – 31,7%, а у "Новатэка" – 29,6%.

Доходы бюджета в 2016 году при цене нефти в $50 за баррель составят около 196,5 миллиардов долларов, сказал глава российского Минфина Антон Силуанов, расходы превысят 230 миллиардов долларов.

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Минфин предлагал жесткие меры: повысить пенсионный возраст, индексировать пенсии всего на 4%, не платить пенсии работающим пенсионерам с заработком выше 7,6 или 15,1 тысячи долларов. Мягкий вариант позволит сократить расходы на 11,6 миллиарда долларов, жесткий – на 19,7 миллиарда долларов. Но дополнительные налоги от нефтегазовой отрасли могут оплатить отказ от столь жесткой политики.