"Энергоатом": зимой будут работать 13 блоков атомных станций

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» планирует предстоящей зимой задействовать в работе 13 из 15 блоков украинских атомных электростанций.

Об этом на встрече с журналистами заявил президент «Энергоатома» Юрий Недашковский.

«Два блока будут в плановых ремонтах, а 13 будут работать. Мы всегда так планировали», - сказал Недашковский.

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Он напомнил, что из-за недостроенных линий электропередач от атомных станций 1,7 ГВт «остаются запертыми».

Вместе с тем он сообщил, что 22 декабря компания планирует завершить мероприятия по разблокировке мощностей Хмельницкой и Ривненской АЭС.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Верховная Рада 25 октября 2013 года приняла Закон «Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины», которым предоставляется свобода выбора поставщика электроэнергии путем заключения двусторонних договоров, а также возможность приобретения необходимых объемов электроэнергии на спотовом рынке.

Внедрение новой модели рынка будет постепенным, отдельные его положения вступают в силу не сразу. В 2016 году рынок должен заработать в пилотном режиме, а полностью вступить в силу с 1 июля 2017 года.