В "Народном фронте" заявляют, что соглашения о разделе продукции являются оптимальным вариантом сотрудничества государства и инвесторов

Об этом заявила представитель депутатской фракции "Народный фронт", член Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Наталья Кацер-Бучковская во время комитетских слушаний на тему: "Соглашения о разделе продукции как механизм привлечения инвестиций с целью увеличения добычи углеводородов в Украине".

Народный депутат отметила, что соглашения о разделе продукции, с одной стороны, дают больше гарантий инвесторам, которые намерены инвестировать в добычу газа или нефти в Украине, с другой стороны - защищают интересы государства, а именно - предоставляют Кабинету Министров возможность контролировать деятельность добывающей компании, в том числе соблюдения им экологических и технических норм. Кроме того, государство имеет возможность выбирать лучшие технологии для добычи нефти или газа.

"Фактически, это является более взаимовыгодный механизм с точки зрения долгосрочной перспективы развития отрасли и привлечения инвестиций", - подчеркнула Кацер-Бучковская.

По ее словам, сегодня добывающие компании в основном работают по договорам совместной деятельности, которые являются достаточно общими и не предусматривают специфики именно добывающей отрасли", а также используются преимущественно на уже разведанных месторождениях.

"Договоры совместной деятельности часто не защищают ни интересы государства, ни инвесторов и имеют много пространства для злоупотреблений", - считает парламентарий.

По мнению Натальи Кацер-Бучковской, соглашения о разделе продукции больше защищают интересы обеих сторон, поскольку, во-первых, они предусматривают, что каждый инвестор должен пройти конкурсный отбор, во-вторых - в профильном законодательстве определен целый ряд специальных условий относительно того, каким образом будут разрабатываться недра и в дальнейшем использоваться добытый газ или нефть.

"Соглашения о разделе продукции имеют много норм, которые защищают инвесторов, в том числе определенные налоговые льготы, гарантии неизменности законодательства и валютные гарантии", - добавила она.

По мнению представителя фракции "Народный фронт", все договоры совместной деятельности в добывающей отрасли должны быть заменены соглашениями о разделе продукции за того, что в этих соглашениях предусмотрен ряд гарантий, прежде всего - для государства.

"Например, в этом соглашении можно предусмотреть, что добытые нефть и газ будут продаваться именно в Украине и по обычным ценам, что является очень важным для обеспечения бесперебойности поставок энергоносителей в стране", - пояснила она.

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Кроме того, по ее словам, соглашения о разделе продукции предусматривают развитие инфраструктуры на территориях, где добываются нефть и газ, а также - создание там дополнительных рабочих мест.